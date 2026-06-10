Caso Triple A: Así operaban las empresas investigadas por presunto desvío de combustible

La audiencia de juicio del Caso Triple A se realiza en el Complejo Judicial Norte.

La audiencia de juicio del Caso Triple A se instaló la mañana de este miércoles 10 de junio de 2026. La Fiscalía Generald el Estado presentó un esquema sobre cómo operaban las empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Según la teoría del Ministerio Público, cuatro empresas vinculadas al alcalde Aquiles Alvarez formaron parte de una estructura que permitió el presunto desvío ilegal de combustibles subsidiados destinados a diferentes segmentos del mercado ecuatoriano.

En una infografía, la Fiscalía detalló que la red operaba mediante una supuesta ruptura de los controles del mercado de hidrocarburos, facilitando la comercialización de millones de galones de combustible cuyo destino final no habría correspondido al autorizado por la normativa vigente.

¿Qué empresas aparecen en la investigación?

La Fiscalía identifica a Aquiles Alvarez como beneficiario final de las compañías bajo investigación y sostiene que cada una cumplía un rol específico dentro del esquema investigado.

COPEDESA S.A. y la comercialización de diésel automotriz Según la investigación fiscal, la empresa COPEDESA S.A. , dedicada a la distribución de combustible automotriz , habría registrado operaciones que superaban la capacidad física de almacenamiento de sus instalaciones.

, dedicada a la de , habría registrado operaciones que superaban la capacidad física de almacenamiento de sus instalaciones. La Fiscalía señala que existía una facturación de volúmenes de diésel superiores a los que podían ser almacenados, una situación que forma parte de los indicios analizados dentro del proceso. CORPALUBRI e INDUDIESEL: el destino del combustible de origen desconocido La teoría fiscal sostiene que las compañías CORPALUBRI S.A. e INDUDIESEL S.A. , vinculadas al segmento de combustible industrial, habrían comercializado aproximadamente 14,9 millones de galones de combustible de origen no determinado.

e , vinculadas al segmento de combustible industrial, habrían comercializado aproximadamente de origen no determinado. Según el expediente, esos volúmenes fueron vendidos a clientes que no contaban con autorización para adquirir ese tipo de combustible, lo que habría permitido evadir los controles establecidos para la distribución de hidrocarburos subsidiados. TERNAPE y el presunto desvío hacia embarcaciones extranjeras Otro de los ejes de la investigación apunta a TERNAPE S.A. , empresa relacionada con el abastecimiento de combustible para el sector naviero.

, empresa relacionada con el abastecimiento de combustible para el sector naviero. La Fiscalía sostiene que a través de esta compañía se habrían entregado 5,5 millones de galones de combustible subsidiado a embarcaciones extranjeras, pese a que ese beneficio está destinado a actividades específicas reguladas por el Estado ecuatoriano.

Un perjuicio de USD 62 millones, según la Fiscalía

La acusación fiscal sostiene que las operaciones de estas empresas formaban parte de una red interconectada que habría permitido desviar combustible subsidiado hacia mercados distintos a los autorizados.

Como resultado de estas presuntas irregularidades, el Estado ecuatoriano habría sufrido un perjuicio económico estimado en 62 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos presentados por la Fiscalía.