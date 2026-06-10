Boletos restantes para partidos de México, los más caros en reventa del Mundial 2026

Entrenamiento de la Selección de México previo al debut en el Mundial 2026.

Los precios de reventa para asistir a los partidos de fase de grupos de México en el Mundial 2026 son tres veces más caros en promedio para otras selecciones, según datos de este miércoles 10 de junio de Ticketdata.

El precio mínimo para asistir al encuentro inaugural entre El Tri y Sudáfrica el jueves, en el estadio Azteca, alcanza los 2.813 dólares en los principales portales de internet para la reventa en Estados Unidos, como Seatgeek, Vivid Seats o Stubhub. Estos son agregados por Ticketdata y los precios están en constante evolución.

El segundo partido de la competición enfrenta a los otros dos componentes del Grupo A, Corea del Sur y República Checa, con un precio de entrada medio de 488 dólares, seis veces menos.

Los otros partidos de México aparecen entre los más caros: 2.337 dólares para el encuentro el 18 de junio contra Corea del Sur y 1.398 dólares para el duelo del 24 de junio contra República Checa.

De media, un partido de fase de grupos de México cuesta 2,182 dólares, muy por encima de los 723 dólares de media para otros partidos de fases de grupos.

Por comparar, el precio de entrada medio para asistir a un partido de Estados Unidos, otro de los países anfitriones de la competición, está en 991 dólares, y 1.105 para el partido más caro, contra Australia el 19 de junio.

Muy por debajo está Canadá, el tercer anfitrión, cuyos precios están entre los más bajos, con un precio medio de 574 dólares.

Asistir a un partido de México cuesta de media 6,6 veces más que apoyar a Nueva Zelanda, cuyo precio medio es de 327 dólares.

Ciudad de México y Guadalajara son dos de las tres ciudades que albergarán los partidos más caros de fase de grupos.

Monterrey, tercera ciudad mexicana que organiza partidos del Mundial, tiene precios más bajos. Los boletos más baratos cuestan de media unos 550 dólares.

Los cinco encuentros de fase de grupos que se disputarán en Santa Clara, California, son los más baratos, con un boleto de entrada medio de 316 dólares, cinco veces menos que en Ciudad de México.

A medida que se acerca el inicio del torneo, el precio aumenta: las tarifas para asistir al partido inaugural han aumentado un 29% en una semana. En un mes, la subida es incluso del 63%.