Hacer compras inteligentes en Ecuador ya es posible gracias a Smartclub

Smartclub es un innovador programa de fidelización y consumo inteligente que ya está en Ecuador.

La plataforma devuelve hasta un 5% de cashback en compras diarias y ofrece descuentos de hasta el 25% en marcas aliadas, transformando tus gastos cotidianos en ahorros reales y mejorando el control de tu presupuesto.

El ecosistema smartclub busca premiar tu fidelidad en múltiples categorías de consumo, en lugar de limitarse a una sola tienda.

¿Cómo funciona la App?

Cashback: Acumulas hasta un 5% de reembolso en cada compra que realices en marcas afiliadas.

Descuentos especiales: Puedes acceder a rebajas de hasta un 25% en productos seleccionados y marcas participantes.

App oficial: A través de la aplicación, puedes visualizar el saldo de tu cashback para usarlo en futuras compras, encontrar promociones ("promos smart") y descubrir nuevos beneficios

¿Cuáles son las recompensas?

Al ser un ecosistema integrado, tus consumos en diferentes tipos de negocios te generan recompensas. Algunas de las marcas principales donde puedes usar tu membresía Smart Club incluyen:

Salud y Bienestar: Farmacias Medicity y Wellderma.

Farmacias Medicity y Wellderma. Mascotas: Tiendas especializadas Mascotas.

Tiendas especializadas Mascotas. Hogar: Ambiente.

Ambiente. Automotriz: Concesionarios BYD.

Para comenzar a hacer compras inteligentes, el proceso es muy sencillo y requiere pocos pasos:

Adquiere tu membresía: Solicítala directamente en los puntos de venta de las marcas aliadas.

Descarga la aplicación: Instala la app en tu celular para llevar el control de tus ahorros.

Escanea y gana: Usa la app en tus locales favoritos, acumula tu dinero virtual y gástalo en tus siguientes compras.