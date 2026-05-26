Ferrari presenta su primer vehículo eléctrico

El fabricante italiano de autos de lujo Ferrari presentó su primer modelo totalmente eléctrico, el Luce, uniéndose así, aunque con cierto retraso, a competidores como Porsche y Lamborghini.

El Luce -que significa "luz"- alcanza una velocidad máxima de más de 310 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía superior a los 530 kilómetros, informó la compañía en un comunicado publicado el lunes por la noche.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y está equipado con una gran batería de 122 kWh.

El Luce pesa 2,26 toneladas, que lo convierte en el modelo más pesado jamás producido por la marca.

Otros fabricantes frenan sus modelos eléctricos

También es el segundo modelo de Ferrari de cuatro puertas en la historia de la marca y el primer modelo de cinco plazas para una compañía más conocida por sus elegantes modelos biplaza.

"Estamos abriendo un nuevo capítulo que hace realidad nuestra visión, reforzando así la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro", declaró John Elkann, presidente de la empresa.

Este lanzamiento se produce en un momento en que otros fabricantes de automóviles frenan sus modelos eléctricos, reflejando una desaceleración del sector en la transición que busca dejar los motores de combustión, debido a una demanda inferior a la prevista.

El año pasado, Ferrari afirmó que esperaba que los modelos eléctricos representaran 20% de su oferta en 2030, frente a un objetivo anterior del 40%.