Social Media Day Cuenca 2026 reunió a 300 asistentes con foco en IA, creatividad y negocios

“IA + Creatividad + Negocio” reunió a 300 asistentes en Cuenca

IA, creatividad y negocio marcaron el Social Media Day Cuenca 2026 reunió a 300 asistentes en una jornada llena de experiencias memorables.

El encuentro se realizó el 14 y 15 de mayo en el Centro de Convenciones Mall del Río bajo el concepto “IA + Creatividad + Negocio”.

La tercera edición del evento reunió a cerca de 300 asistentes que participaron en conferencias, espacios de networking, workshops y experiencias enfocadas en innovación y transformación digital.

Conferencias con expertos nacionales e internacionales

Durante la primera jornada se desarrolló una agenda de charlas con especialistas del sector como Elia Guardiola,especialista en Marketing Emocional y Experiencial, Storytelling y Copywriting persuasivo; Jorge Guevara, CEO de Academia Rocket; Angélica Moreno, CEO de SHIFT Porter Novelli Ecuador; Eliza Mejía, Chief Innovation Officer en Garnier BBDO; y Karolina Puente, CEO de Mr. Fox.

Las ponencias abordaron temas relacionados con inteligencia artificial aplicada al marketing, storytelling, creator economy, growth, branding y estrategias de contenido orientadas a ventas.

El segundo día estuvo enfocado en talleres prácticos diseñados para aplicar metodologías y herramientas vinculadas al entorno digital y comercial.

Una experiencia sorpresa para los asistente

Uno de los momentos destacados fue una activación sorpresa realizada por una reconocida marca de donas, en el contexto de su próxima apertura en Cuenca.

La dinámica se desarrolló entre conferencias y permitió que asistentes, speakers y equipo de producción recibieran cortesías como parte de la experiencia de marca.

Durante la dinámica, los participantes presentes en el espacio de conferencias, junto con speakers y equipo de producción, recibieron una cortesía especial como parte de esta experiencia de marca.

Experience Zone: abierto para el público

Como parte de esta edición también se implementó la Experience Zone, un espacio de acceso libre donde empresas y marcas presentaron productos, servicios y activaciones.

En esta área, emprendedores, estudiantes y profesionales pudieron interactuar con diferentes propuestas, generar networking y conocer soluciones vinculadas al ecosistema digital y de negocios.

El Social Media Day Cuenca se convirtió así en un punto de encuentro para profesionales del marketing, emprendedores, estudiantes y público interesado en el ecosistema digital.