Fan Fests de Pilsener reúnen a hinchas de La Tri en las Eliminatorias al Mundial del 2026

Fan Fest lleno de fanáticos de la Selección Ecuatoriana apoyando a la 'Tri' el pasado jueves 4 de septiembre en el enfrentamiento ante Paraguay en Asunción.

La cerveza de los ecuatorianos, Pilsener, fue protagonista de una jornada llena de emoción y orgullo nacional la tarde del 4 de septiembre, cuando La Tri se enfrentó a Paraguay por las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La bebida elaborada por Cervecería Nacional organizó fan fests simultáneos en dos barrios tradicionales de Guayaquil y Quito, reuniendo a cientos de hinchas que alentaron a La Tri desde pantallas gigantes, rodeados de banderines tricolores y el ambiente festivo que caracteriza al fútbol ecuatoriano.

La pasión se vivió en cada rincón, acompañada, por supuesto, de la mejor cerveza: Pilsener, que estuvo disponible en puntos de venta dentro del evento.

“Desde Pilsener queremos que todos los ecuatorianos se unan a esta celebración, porque cuando juega La Tri, no solo juega un equipo, sino un país entero. Los fan fests nos brindaron la oportunidad de unirnos bajo la gran bandera que nos representa, Ecuador". Expresó José Pérez-Vargas, vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional.

Así, Pilsener no solo acompaña los grandes momentos del fútbol, sino que fortalece el espíritu de unidad nacional, recordándonos que cada partido es una oportunidad para celebrar lo que somos: una sola hinchada, un solo país.

Advertencia: El consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños en su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.