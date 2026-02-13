Primera edición de Meaningful Day, que da inicio a una nueva era para la industria publicitaria

El Meaningful Day inició marcando un hito para la industria publicitaria ecuatoriana.

Durante la jornada, el Grupo Creativo Herrera anunció oficialmente su integración a la red de comunicación más relevante del mundo, dando paso al nacimiento de Herrera Havas, una agencia que combina visión global, fortaleza local y un profundo entendimiento del mercado ecuatoriano.

El encuentro abrió un círculo de conversación estratégico junto a especialistas de la región para presentar Meaningful Brands, el estudio global de la red Havas que, por primera vez, cuenta con data levantada en las 24 provincias del Ecuador, incluida Galápagos, consolidando una lectura integral del consumidor ecuatoriano.

El panel estuvo liderado por Jorge Herrera, CEO de Herrera Havas, y Pablo Izquierdo, CEO de Havas Colombia, quienes compartieron una visión clara sobre el nuevo rol de la publicidad: más humana, más relevante y basada en decisiones inteligentes.

Hoy el verdadero valor está en crear soluciones reales y democratizar la data para entender mejor al consumidor. Jorge Herrera – CEO de Herrera Havas

Para Herrera, la data deja de ser un privilegio técnico y se convierte en una herramienta estratégica al servicio de las personas y las marcas.

Por su parte, Izquierdo enfatizó que los medios ya no se miden únicamente por alcance, sino por su capacidad de generar experiencias memorables y significativas.

El impacto del medio debe ser siempre una experiencia, no solo una exposición. Pablo Izquierdo – CEO de Havas Colombia

Con esta primera jornada, Herrera Havas dejó claro que la nueva era de la publicidad en Ecuador ya no se construye solo desde la creatividad, sino desde la integración real entre data, medios, tecnología y propósito, alineando al país con las tendencias globales de la industria.

Creatividad, medios y data: la nueva ecuación

La segunda intervención del Meaningful Day profundizó en una idea clave: la creatividad ya no vive aislada. Hoy se construye de manera integrada con los medios, la data y la experiencia real de las personas.

Cuando creatividad y medios trabajan juntos, las marcas dejan de interrumpir y empiezan a conectar.

La publicidad ha evolucionado, y con ella sus mediciones. Antes hablábamos de rating; hoy hablamos de audiencias. La nueva era se apoya en data con base científica, entendiendo que las emociones no se miden solo en impactos, sino en experiencias que generan vínculo.

La conversación también abordó la evolución del lenguaje publicitario: ya no se trata únicamente de audio o video, sino de una integración audiovisual, que exige a las marcas evolucionar hacia un enfoque media tech, trabajando dentro de un ecosistema conectado, con talentos creativos y creadores de contenido e influencers de valor.

Para profundizar en cómo esta integración se traduce en activación y resultados reales, participaron Diego Plazas, Chief Strategy Officer de Havas LATAM, y Marco Contreras, Chief Creative Officer de Herrera Havas.

Hoy, todo tiene la capacidad de convertirse en medio. Diego Plazas – Chief Strategy Officer, Havas LATAM

Para Plazas cada punto de contacto puede generar impacto si se entiende desde la estrategia, la data y el contexto.

La mayor idea no es decir algo nuevo, sino entregar lo mismo de una forma diferente. Marco Contreras – Chief Creative Officer, Herrera Havas

Contreras hizo énfasis en que la creatividad sigue siendo el motor, pero hoy se potencia cuando se expresa de manera relevante, integrada y significativa.

Esta segunda intervención dejó claro que la publicidad del futuro no se construye por silos, sino desde la integración entre creatividad, medios, tecnología y data, con un enfoque centrado en las personas y en la experiencia que las marcas generan en su vida cotidiana.

Perspectivas para el 2026

La primera jornada de Meaningful Day concluyó con un foro clave para entender hacia dónde se dirige la industria de los medios en el país: Perspectivas para el 2026, un panel que reunió a líderes de los principales actores del ecosistema mediático ecuatoriano.

El espacio contó con la participación de:

Diego Terán , Country Manager Ecuador

Xavier Miranda , Gerente Comercial de Teleamazonas

, Gerente Comercial de Teleamazonas Germán López , CEO & Founder de Publifyer

, CEO & Founder de Publifyer Melissa Uscocovich , Gerente Comercial de Diario El Universo

, Gerente Comercial de Diario El Universo David Reinberg, Gerente Comercial de Gran Comercio

El panel permitió una conversación honesta y estratégica sobre los desafíos, tensiones y oportunidades que enfrentan hoy los medios tradicionales y digitales frente a un consumidor cada vez más informado, fragmentado y exigente.

Lo más relevante del foro

“Todos los medios están intentando adaptarse.”

Mensaje clave: La transformación no es opcional. La industria vive un proceso de ajuste constante para responder a nuevas audiencias, formatos y hábitos de consumo.

“El gran reto es llegar a un punto donde la data sea real.”

Mensaje clave: La credibilidad de la información y la calidad de la data se convierten en el nuevo activo estratégico para la toma de decisiones.

“La data mata relato.”

Mensaje clave: Hoy, las narrativas deben sostenerse en datos verificables. El storytelling sin respaldo pierde fuerza frente a audiencias que exigen coherencia, medición y resultados.

Con este foro, Meaningful Day cerró su primera jornada dejando una señal clara para la industria publicitaria y mediática del Ecuador: el futuro no pertenece a un solo formato, plataforma o medio, sino a quienes logren integrar data real, audiencias, creatividad y adaptación constante.

La conversación ya no gira solo en torno a contar historias, sino a entender, medir y conectar con propósito, en un ecosistema donde la colaboración entre marcas, medios y tecnología marcará el rumbo hacia el 2026.

Data, comercio y audiencias multiplataforma

La jornada continuó con una mirada directa al impacto de la data en los resultados de negocio, a cargo de Carlos Bueno, Director Comercial de Pedidos Ya, quien destacó cómo la tecnología está transformando la eficiencia publicitaria.

Para Bueno la publicidad deja de ser solo exposición para convertirse en un motor medible de resultados, donde data, contexto y experiencia influyen directamente en la decisión de compra.

Cada impresión hoy puede convertirse directamente en una conversión, haciendo el proceso mucho más eficiente. Carlos Bueno – Director Comercial, Pedidos Ya

Posteriormente, Diego Terán, Country Manager Ecuador, abordó la transformación del ecosistema de medios y la manera en que hoy se diseñan las estrategias de comunicación.

Los medios están evolucionando, cambiando la forma en que se planifican y se eligen las estrategias de comunicación.

Para Terán las marcas ya no planifican desde un solo canal, sino desde audiencias multiplataforma, entendidas como personas que interactúan con los contenidos en distintos puntos de contacto: televisión, radio, digital, redes sociales y espacios físicos, de forma simultánea y complementaria.

Bajo la dirección de Hugo Martínez, Director de Mercadeo de Radio de RCN, el enfoque en multiplataformas permitió profundizar en cómo esta metodología también evoluciona hacia modelos más integrados, donde la data y el comportamiento de la audiencia potencian su capacidad de conexión y relevancia.

Durante su intervención, Hugo Martínez, representante de RCN, profundizó en el rol actual de la radio dentro del ecosistema de audiencias multiplataforma, destacando su capacidad de adaptación y vigencia en un entorno cada vez más fragmentado.

Su mensaje fue claro: es momento de conectar.

La radio ya no opera como un medio aislado, sino como un punto de contacto estratégico que se integra con lo digital, lo audiovisual y lo experiencial, permitiendo construir cercanía, confianza y frecuencia con las audiencias desde múltiples plataformas.

Mensaje clave:

Conectar hoy implica entender a las personas más allá del canal, acompañarlas en su rutina diaria y generar vínculos reales a partir de contenidos relevantes, data y contexto.

La jornada cerró con una conversación estratégica sobre creatividad y activación convergente, liderada por Marco Contreras, CCO de Herrera Havas, quien destacó la importancia de unir ideas, tecnología y ejecución dentro de un mismo ecosistema.

La creatividad cobra mayor fuerza cuando se activa de forma integrada y coherente en todos los puntos de contacto. Marco Contreras – CCO, Herrera Havas

Con esta serie de intervenciones, Ecuador se posiciona en el mapa como un país donde la publicidad deja de ser solo vender o impactar, y evoluciona hacia un modelo basado en ciencia, data y decisiones inteligentes, capaz de generar experiencias reales, conexiones emocionales y valor sostenible para marcas, medios y audiencias.

Este nuevo enfoque también incorpora el Out of Home (OOH) medible. AdCity, la herramienta inteligente de Herrera Havas como parte de sus unidades de negocio, que permite planificar, activar y medir espacios físicos, vallas y pantallas LED con métricas reales, transformando la comunicación exterior en un canal estratégico para la toma de decisiones basada en data en Ecuador.

La nueva era publicitaria ya no se trata de interrumpir, sino de conectar con propósito, medir con precisión y convertir cada punto de contacto en una experiencia relevante.