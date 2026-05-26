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Ecuador

Auto quedó incrustado en oreja vial de la Perimetral en Guayaquil

Un vehículo chocó contra las estructuras metálicas que dividen las vías y terminó incrustado en una de ellas.

Un vehículo terminó incrustado en la oreja vial que conecta la Perimetral con la vía a Daule.

ATM

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

26 may 2026 - 06:14

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Un vehículo tipo SUV chocó contra las barandas de la oreja vial que une la Perimetral con la vía a Daule, la mañana de este martes 26 de mayo de 2026.

El automotor quedó incrustado en la estructura metálica y su parte frontal quedó completamente afectada.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al lugar para gestionar la movilidad, mientras se empieza a registrar una larga fila de vehículos.

El siniestro se registró alrededor de las 04:00 y las autoridades reportaron que el conductor se dio a la fuga y no ha sido localizado.

Una grúa acudió para retirar el vehículo, que quedó siniestrado a un costado de la vía. Sin embargo, ocasionó tráfico en las primeras horas de la mañana tras el feriado nacional.

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