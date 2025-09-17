La Lotería de Navidad arranca con autos semanales y USD 3 millones al entero

Llegó la época más esperada del año y con ella, la ilusión que solo la Lotería de Navidad puede regalar. Desde el 1 de septiembre arrancó oficialmente el sorteo más esperado, que trae más de USD 6 millones en premios.

La primera suerte de USD 3 millones al entero, una doble zona de raspe con premios en efectivo y capital de trabajo de USD10,000 para que 5 ganadores puedan emprender su negocio, y por primera vez, el sorteo de un Toyota Agya cada semana durante 15 semanas consecutivas.

La Navidad es sinónimo de compartir, de dar y de desear lo mejor a quienes más queremos. Este año, regalar un guachito de la Lotería de Navidad es mucho más que un detalle: es un símbolo de cariño, un deseo de prosperidad y la oportunidad de cambiar vidas.

Este 15 de septiembre comenzó oficialmente la magia de los grandes premios: el número 06682, fracción 28, se llevó el primer Toyota Agya, que ya tiene un nuevo hogar en Ambato.

Esto es apenas el inicio: todavía quedan 14 autos por entregarse, uno cada semana, hasta llegar al gran sorteo del 24 de diciembre, fecha en la que, además, se jugarán los esperados $3 millones al entero junto con un extraordinario plan de premios que incluye 25 suertes.

Más allá de los premios, cada boleto es también un gesto de solidaridad. Con cada compra, los ecuatorianos hacen posible que la Junta de Beneficencia continúe transformando vidas a través de sus programas de salud, educación y cuidado a los más necesitados en los en todo país.

Porque en Navidad, un guachito no es solo suerte: es también amor y ayuda para quienes más lo necesitan.