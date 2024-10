“Veo bastante complicado que puedan tener los 92 votos que se requieren, pues los argumentos se han venido desmoronando”, dijo Pedro Velasco, asambleísta de Avanza, sobre el juicio político a a la ministra del Interior, Mónica Palencia.

“No me presto para acusar de cosas que no son comprobables, para hacer una persecución política (a Mónica Palencia). No me presto para este tipo de juegos políticos”, dijo Velasco, este lunes de octubre del 2024, al ser consultado sobre si votará a favor o en contra de censurar a Palencia, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

El legislador se refirió a la decisión que adoptó, el pasado jueves 17 de octubre del 2024, el Pleno de la Asamblea de tramitar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia.

89 asambleístas votaron a favor, 40 en contra y tres se abstuvieron. Además, la ministra Palencia ya tiene fecha y hora para enfrentar al Pleno de la Asamblea. La sesión para su juicio político se desarrollará el próximo 23 de octubre, de manera presencial.

De acuerdo con el informe aprobado, Mónica Palencia habría incumplido con sus funciones, entre otras, en el deber de los ministros de ejercer la rectoría de las políticas públicas.

Según los asambleístas interpelantes, la Ministra del Interior no habría trabajado en temas de seguridad en medio de la fuerte ola de violencia de grupos del crimen que azota a Ecuador.

Sin embargo, Velasco considera que los argumentos planteados contra la titular de esa Cartera de Estado «no tienen peso para que prospere y continúe la censura y posible destitución«.

El legislador de Avanza cree que no se puede atribuir el tema de la inseguridad a una sola persona durante pocos meses de gestión. También mencionó que otra causal del juicio es el asalto a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

Sin embargo, Velasco opina que fue «la delegación mexicana en Ecuador quien violentó el procedimiento al otorgaron a Glas la condición de ‘huésped’, cuando esa figura jurídica no existe en los convenios y tratados internacionales. Eso mancilla e irrespeta el derecho internacional», mencionó

