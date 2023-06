Pervis Estupiñán en el equipo ideal de la Premier League

Con la mejor temporada de su carrera, el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán fue reconocido con un lugar en el equipo ideal de la temporada de la Premier League. Pervis compone el 11 ideal junto a jugadores de la talla de Harry Kane, Kevin De Bruyne, Marcus Rashford o Earling Haaland.

El futbolista de 25 años completó una temporada de ensueño. Con su llega al Brighton, en agosto de 2022, el lateral zurdo se ganó un puesto en el equipo, que primero comandó el DT Graham Potter, y tras su salida, el ecuatoriano se afianzó en el 11 titular de Roberto De Zerbi, quien terminaría la temporada.

Estupiñán jugó 41 partidos en esta temporada. En Premier League disputó 35 juegos, en la FA Cup jugó cuatro y en la Copa de la Liga, dos. En total marcó un gol y dio ocho asistencias. Para el Brighton, el ecuatoriano fue una pieza clave durante la temporada para clasificar por primera vez en su historia a la UEFA Europa League del siguiente año.

Tras las estadísticas registradas de Pervis Estupiñán, la Liga de Inglaterra lo reconoció como el mejor lateral izquierdo del torneo. Moisés Caicedo también fue nominado para el equipo de la temporada, pero finalmente no fue elegido.

La cuenta oficial de la Premier League publicó el 11 ideal en el que el histórico futbolista inglés, Alan Shearer ubicó a los jugadores en cada posición que compone el mejor equipo de la edición 2023. El ecuatoriano es el único jugador que representa al Brighton entre todos los clubes de Inglaterra.

It's time to reveal @alanshearer's #PL Team of the Season 💫



He talks through his selections here ➡️ https://t.co/D8lQVHqFnS pic.twitter.com/QPA1T4Wutx