La ecuatoriana Pía Salazar es la mejor chef pastelera del mundo

La ecuatoriana Pía Salazar se consagró como la mejor chef pastelera del mundo este martes 20 de junio del 2023. Ella ganó el premio The World’s Best Pastry Chef Award 2023 (Mejor Pastelero del Mundo 2023) que se entregan en Valencia.

«Salazar demuestra que el arte de la repostería y los postres no se limita a todo lo dulce, ya que utiliza vegetales nativos, especias y hierbas en sus deliciosos platos. Pase por su restaurante Nuema en Quito, que dirige con su chef y esposo Alejandro Chamorro, y experimente el verdadero sabor de Ecuador a través de un menú de degustación de 15 platos», escribió la organización en el post de Instagram que anunció su triunfo.

LIVE NOW: Pía Salazar wins The World's Best Pastry Chef Award 2023, sponsored by Sosa! #Worlds50Best #sosaingredients pic.twitter.com/qPVoMAlvcv