¡Tremendo! El Brighton premia al ecuatoriano Pervis Estupiñán

El ecuatoriano Pervis Estupiñán cerró la temporada con el Brighton & Hove Albion de una manera grandiosa, al ser elegido como el Jugador del Mes del equipo de las Gaviotas.

Este domingo 4 de junio del 2023, el Brighton publicó un video en el que elogió el juego del lateral izquierdo. En el clip de menos de un minutos aparece la asistencia de Pervis y el gol marcado al Arsenal.

.@PervisEstupinan is the winner of May's Porsche Centre Mid-Sussex POTM award! 💫 pic.twitter.com/NfmetAJ8m1