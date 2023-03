Marcos Mondaini reacciona a polémicas declaraciones de Álex Aguinaga

El exfutbolista ecuatoriano Álex Aguinaga habló sobre Barcelona y Emelec, en una entrevista del miércoles 29 de marzo de 2023, en Radio Redonda . Sus polémicas declaraciones fueron sobre la participación de los equipos guayaquileños en los torneos internacionales. Uno de los referentes y símbolos de Emelec, Marcos Mondaini, reaccionó a esas declaraciones.

«Para mí, un equipo copero es el que gana copas», declaró. El exfutbolista jugó en ambos clubes y señaló que el estatuo internacional de Emelec y Barcelona no es muy favorable, ya que ninguno se ha consagrado campeón fuera del país. Las mejores actuaciones de los equipos de Guayaquil han consistido en llegar a finales. Barcelona lo hizo en la Copa Libertadores, en 1990 y 1998, y Emelec en la Copa Merconorte, en su última edición de 2001.

«Barcelona es un equipo copero, Emelec no lo es. Esa es una realidad», dijo el exseleccionado ecuatoriano sobre los equipos del astillero. El ahora comentarista deportivo se refirió a la temporada de ambas escuadras tanto en torneo local como en Copa Libertadores, en el caso del ´Ídolo del Astillero’, y en Copa Sudamericana para los ‘eléctricos’.

“Un equipo copero es el que tiene buenas participaciones, no se trata solamente vaya y participe. Porque si hablamos de títulos, solamente Independiente del Valle y Liga de Quito serían los coperos. No es únicamente experiencia sino que trascienda. Un equipo que sabe jugar la Copa es copero. A Emelec no le ha ido bien, es una realidad”, dijo Aguinaga.

Los equipos de Guayaquil ya tienen confirmados sus grupos para las copas internacionales de la temporada 2023. Barcelona tendrán que enfrentarse a Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño, en la Libertadores.

Mientras que Emelec integra el grupo de Guaraní, Danubio y Huracán en la Sudamericana. Los torneos Conmebol arrancan la primera semana de abril. El ‘ídolo’ debuta de visitante ante Cerro Porteño y el ‘bombillo’ hará lo propio ante Danubio, en Uruguay. Ambos encuentros se jugarán el 5 de abril de 2023.

