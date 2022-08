Policía investiga los detalles sobre la muerte de madre e hijo que cayeron en el Pailón del Diablo

En el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, la Policía investiga todos los detalles sobre la muerte de una madre e hijo que cayeron en el Pailón del Diablo.

Según operadores turísticos y varios videos, no se trataría de un accidente. Hay la hipótesis de que fue la madre fue quien empujó a su hijo de 8 años y luego se lanzó.

La Policía investiga la muerte de una madre y su hijo cuando cayeron al río en Baños de Agua Santa. Al momento, según videos facilitados por el complejo turístico el Pailón del Diablo, se conoce que la madre habría empujado a su hijo aproximadamente a 10 metros de altura y luego se lanzó ella. En segundos fueron arrastrados por la corriente del río Pastaza.

Las autoridades indicaron que están en su poder los videos de la declaración de los testigos, del lugar de los hechos y están a la espera de la declaración juramentada de ellos.

Hasta el momento, los bomberos y rescatistas no encuentran los cuerpos. Los sectores turísticos de esta zona aclaran que no tienen ninguna responsabilidad y que este hecho no fue un accidente.

Más detalles sobre la muerte de su madre e hijo en el siguiente video: