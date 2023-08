Policía reacciona a declaraciones de Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad

La mañana de este sábado 19 de agosto de 2023, la Policía Nacional se pronunció sobre la denuncia de un presunto ataque que hizo Francisco Tamariz, alcalde de La Libertad, a través de redes sociales.

La Policía aseguró que fueron “alertados de la presencia de tres vehículos de alta gama que se acercaban a la provincia de Santa Elena y efectivamente, el eje preventivo y de investigación, ubica a los vehículos que venían a exceso de velocidad, posiblemente blindados, polarizados y sin placas de identificación. Es decir, sin ningún tipo de logotipo que pueda identificar si pertenecían a alguna institución pública o privada»

Ante esta alerta la Policía habría conformado un filtro de control al ingreso de Santa Elena. “En el momento en que se acercan los servidores policiales a tomar contacto y hacer el primer acercamiento con estos tres vehículos, estos inmediatamente se ponen en marcha. Evaden el filtro, se abren del filtro policial poniendo en peligro a los servidores policiales que se encontraban a pie. (…) Los servidores policiales tuvieron que retroceder y efectuar, con el uso progresivo de la fuerza, la utilización de sus armas de fuego, al ver que estos tres autos evadieron el control policial.”

La Policía informó que se ubicó a un primer vehículo, una camioneta negra, «donde se identifica tres personas al interior, dos armas de fuego tipo pistola. El vehículo inmediatamente fue neutralizado por la Unidad de Policía Judicial y ese momento inicia la persecución a los dos vehículos restantes (…) El tercer vehículo que fue neutralizado, aproximadamente a las 21:23, posiblemente correspondía al vehículo donde se encontraba el Alcalde de La Libertad”.

Según la institución, los disparos habrían iniciado “cuando evaden el primer filtro y los policías al sentirse amenazados y, al evitar ser atropellados, hacen el uso progresivo de la fuerza provocando los primeros cruces de arma de fuego”.

Tres personas están detenidas y se hallaron dos armas de fuego que, de acuerdo a información de la Policía, no tenían el respectivo permiso.

Denuncia de Tamariz

Francisco Tamariz, la noche de este viernes 18 de agosto, denunció un presunto ataque en su contra mientras circulaba en un vehículo por el sector de la K2, en el ingreso del cantón Santa Elena, con su esposa y dos acompañantes.

“En cuestión de segundos comenzaron a acribillar el vehículo donde íbamos con mi esposa, mi comadre y mi compadre, jamás preguntaron: ¿quién iba ahí? (…) Comenzaron a dispararnos a diestra y siniestra, no entendíamos que sucedía”, aseguró Tamariz en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Y añadió “30 tiros que fueron dirigidos a la camioneta donde yo me estaba transportando y automáticamente dijimos: huyamos. (…) Si el carro no estuviera blindado no estuviera aquí”.

