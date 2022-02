Polonia se niega a jugar partido clasificatorio al Mundial ante Rusia

Ante la falta de decisiones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) tras el ataque ruso a Ucrania, la Federación de Polonia dio un paso este sábado al anunciar que no se plantea medirse a la selección rusa a finales de marzo en las semifinales de una repesca al Mundial de Catar-2022.

«Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de (…) Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia», indicó el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, agregando que «es la única decisión correcta».

Polonia debería medirse en principio a Rusia el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de su repesca, un partido organizado por la FIFA. Si los rusos superan a los polacos, deberían recibir luego, el 29 de marzo, a Suecia o República Checa, que se miden el 24 en la otra semifinal.

La Federación Polaca de Fútbol precisó que trabajaba con sus homólogas de Suecia y República Checa para presentar una postura común a la FIFA.

El capitán de la selección polaca, Robert Lewandowski, celebró inmediatamente la toma de posición de su Federación.

«Es la decisión correcta. No puedo imaginar jugando un partido contra la selección nacional rusa en una situación en la que continúe una agresión armada en Ucrania», escribió el jugador del Bayern Múnich en Twitter.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF