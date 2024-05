Nataly Morillo: Es un ajuste de cuentas para impedir que la Fiscal siga con su trabajo

“Es inaceptable y cuestionable que se presten para estos bochornos y ajustes de cuentas de ciertos actores políticos”, señalo la asambleísta de Construye, Nataly Morillo, sobre la aparición de Ronny Aleaga en la Comisión de Fiscalización

«No podemos salirnos de la norma por intereses particulares y los ajustes de cuentas que tiene algún movimiento político con la Fiscal General que ha desenmascarado a ciertas organizaciones y donde se ha visto que ha estado involucrada la narco política», dijo Morillo, este miércoles 15 de mayo del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

La legisladora criticó lo ocurrido el lunes 13 de mayo del 2024, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ese día, la fiscal general, Diana Salazar, comparecía y daba información de los avances de investigaciones en curso.

De repente, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, convocó por videoconferencia al exasambleísta Ronny Aleaga, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y quien se encuentra prófugo de la justicia. Ante eso, la fiscal Salazar decidieron abandonar la sala legislativa.

«Estamos avergonzados como legisladores que se pretenda encarar a la Fiscal General con un prófugo. Nuestra misión es legislar y fiscalizar, pero aquí otras son las pretensiones«, señaló Morillo en Teleamazonas.

“Es evidente que este es un ajuste de cuentas, pues lo que se trata tal vez es impedir que la Fiscal (Diana Salazar) siga con su trabajo de investigación”, añadió la asambleísta.

Pedido de sanción para Pamela Aguirre

Morillo también se refirió al pedido de sanción contra Pamela Aguirre. “El CAL (Consejo de Administración Legislativa) va a evaluar para ver cuál es la sanción que se va a seguir en contra la Presidenta de la Comisión de Fiscalización”.

Según la legisladora Morillo, Pamela Aguirre podría ser sancionada por lo que suspendió la comparecencia de la Fiscal para dar paso, en Comisión General, al exasambleísta Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis.

En ese momento, la fiscal se retiró y dijo que no sería parte del show que estaban montando, ya que desconocía que se iba a tratar este nuevo punto en el orden del día.

Juicio político contra la Fiscal General

Morillo también se refirió al juicio político que se sigue en la Asamblea en contra de la fiscal Diana Salazar. Se requieren 70 votos para censurar y destituir a la funcionaria.

“La Revolución Ciudadana no tiene mayoría. Ayer todos los asambleístas de las bancadas contrarias han dado su respaldo a la Fiscal General”, indicó Morillo

«Si se mantiene ese respaldo, si no hay cabildeos a última hora, sino se trata de pasar por la rendija ciertos temas o no se hacen acuerdos entre gallos y media noche, pues yo creo que no van a tener los 70 votos. El país necesita que la Fiscal termine su periodo y culmine los procesos que tiene abiertos«, añadió la asambleísta.

Construye presentará una denuncia

Morillo dijo que la bancada de Construye busca que la Fiscalía que investigue al exministro José Serrano, al empresario de Seguros Sucre, Diego Sánchez y al alcalde de Milagro, Pedro Solines, por los sobornos denunciados durante el juicio contra el excontralor Carlos Pólit, en Estados Unidos.

«Se presentará una denuncia a las 10:00, de este 15 de mayo del 2024, en la Fiscalía, para que sea esa entidad, que en el debido proceso, revise e investigue los delitos que se hayan cometido«, dijo.

