Los sonidos del pop en inglés definieron nuestra infancia… y llenan de ritmo nuestra vida adulta.

Es seguro decir que si la mitad del inglés que sabemos en esta vida se lo debemos a las películas y la televisión, la otra mitad se lo debemos al pop en inglés: a obsesionarnos por esos ritmos que sonaban en la radio cuando éramos chicos, a intentar entender las letras del disco de moda que nos mostraba nuestro mejor amigo, a querer cantar junto a los artistas que salían en MTV.

Y gracias a eso, hoy día cantamos a la par de los artistas que crean los hits del momento.

Para los fanáticos del pop en inglés, de cantar en la ducha al ritmo de las canciones en el top de la lista Billboard y pasar los trancones en compañía de las voces más populares del género, traemos una playlist de Spotify con los mejores temas en inglés, los mejores artistas. La melancólica voz de Billie Eilish, que nos habla de las tristezas de lo cotidiano; el agresivo estilo de Demi Lovato, lleno de personalidad y rock, en el que nos muestra sus luchas más íntimas; la sensación agridulce con la que nos deja The Weeknd tras llevarnos en un viaje devastador al ritmo de un synth pop irresistible; los sonidos tropicales y la sensual voz de Rihanna…

¿Y cómo no íbamos a hablar de Joe Jonas, que cumplió 33 años este 15 de agosto? Si acaso no lo reconoce por el apellido, es uno de los famosos Jonas Brothers. Es un artista que nos ha regalado algunos de los temas más irresistibles y seductores del pop moderno, como What a man gotta do y Burnin’ up.

Los mejores ritmos y las mejores voces del pop en inglés es lo que traemos con esta lista de reproducción. ¿Qué espera para cantar a su ritmo?

SPOTIFY: Pop en Inglés

DEEZER: Pop en Inglés

