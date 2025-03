¿Por qué es tan importante el campo petrolero Sacha en Ecuador?

Actualizado 12:55

El campo Sacha o Bloque 60, ubicado en la provincia de Orellana, es clave en la producción petrolera del país. Su capacidad de producción y la calidad de crudo que se obtiene lo llevaron a ser considerado «la joya de la corona» del Ecuador, pero en la actualidad su adjudicación genera incertidumbre y cuestionamientos.

Este campo es considerado uno de los más productivos del país. De acuerdo con cifras de Petroecuador, la producción diaria llegó a 76 980 barriles en 2024, lo que representó el 16% de la producción nacional y el 20% del crudo producido por la estatal.

Su producción se inició el 31 de julio de 1972 y durante más de cinco décadas esta se ha incrementado considerablemente. En el 2024, Sacha fue el campo que más aumentó su producción, pasó de 63 921 barriles de petróleo por día en 2021 a 76 980 barriles.

También, una de las claves de su importancia para el Estado ecuatoriano es la alta calidad de petróleo que produce. Actualmente, de este campo se obtiene un crudo tipo Oriente, que es considerado como de calidad media por tener un grado API (American Petroleum Institute) entre los 22.2 y 24.2 grados, con un porcentaje de azufre en peso entre 1.46 y 1.66.

A escala internacional, mientras más grados API tiene un petróleo, su valor en el mercado es más alto porque permite obtener productos limpios de alto valor, como combustibles. Por ello, el petróleo de Sacha es un componente clave para las mezclas de petróleo que reciben las grandes refinerías del país, como Esmeraldas y la Libertad.

El 3 de marzo del 2025 se confirmó que el campo Sacha será adjudicado al consorcio internacional Sinepetrol. Desde el Gobierno de Daniel Noboa se aseguró que con ello se buscará incrementar la producción, mejorar la eficiencia operativa y maximizar los beneficios para el Estado ecuatoriano.

Frente a los cuestionamientos, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, aclaró que el Campo Sacha no se privatizará y seguirá siendo del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con «mayor eficiencia» por esta compañía.

Por ello, en su plan se contempla la recuperación de 372 millones de barriles de petróleo en los próximos 20 años, superando en 104 millones de barriles la proyección de Petroecuador. Además, se proyecta un incremento de la producción a más de 100 000 barriles diarios en un período de tres años, y que se recibe una prima de entrada por concepto de la producción de campo por 1 500 millones de dólares inmediatos sin deuda.

Pérdidas económicas, falta de transparencia…

No obstante, desde los sectores sociales, gremios y expertos se ha cuestionado las cláusulas del contrato. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) sostiene que «no existen registros oficiales de la participación de varias empresas en el proceso, como lo aseguró el Ministerio de Ambiente, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proceso.

Asimismo, se enfatiza sobre la distribución de los recursos obtenidos durante la producción petrolera. El Estado le entregaría al consorcio entre el 80% y 87,5% de la producción de todo el campo, entre lo que se contemplan los barriles que se incremente en la producción actual y los que ya produce.

En este sentido, Fernando Santos, exministro de Energía, recalca que actualmente producir un barril en el campo Sacha le cuesta a Petroecuador siete dólares y al hacerse cargo de este proceso la compañía Sinopetrol no debería llevarse más de 10 dólares por su utilidad.

De igual forma, cuestiona que no se este protegiendo que el crudo llegue a la refinería de Esmeraldas, donde es clave para las mezclas de petróleo de alta calidad. Explica que si se le da el 80% de la producción actual, ese crudo ya no iría a la refinería de Esmeraldas y se debería comprarle el crudo, donde existe la posibilidad de que no sea vendido y no toque importar crudo, lo cual sería una locura.

Incluso advierte que la adjudicación podría desencadenar un lío geopolítico con Estados Unidos porque este proceso se realizó hacer seis años a una empresa estadounidense.

