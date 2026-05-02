Liga de Quito ganó 1-0 a Guayaquil City en la jornada 12

Deyverson abrió el marcador a favor de Liga de Quito en el partido ante Guayaquil City por la fecha 12 de la Liga Ecuabet.

Liga de Quito se impuso 1-0 ante Guayaquil City en la jornada 12 de la LigaEcuabet, sumando tres puntos clave en condición de local.

El conjunto albo controló el desarrollo del encuentro desde el inicio, generando mayor posesión y aproximaciones al arco rival, mientras Guayaquil City apostó por el orden defensivo.

La única anotación del compromiso llegó al minuto 36, cuando Deyverson apareció en el área para definir y poner en ventaja a Liga de Quito, marcando el tanto que finalmente selló el triunfo.

En la segunda mitad, el equipo capitalino mantuvo el control del juego, aunque sin ampliar la diferencia. Guayaquil City intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró generar ocasiones claras que pusieran en riesgo el resultado.

Deyverson fue determinante no solo por el gol, sino por su presencia constante en el ataque, siendo una de las principales referencias ofensivas del conjunto albo.