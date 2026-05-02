Copacabana llena las calles a la espera de Shakira

Personas en Copacabana a la espera del evento con el que la cantautora hará historia como la primera latina en presentarse en el mítico escenario carioca, en Río de Janeiro (Brasil).

A pocas horas del megaconcierto gratuito de la colombiana Shakira, las arenas de la playa de Copacabana en Río de Janeiro ya empiezan a verse abarrotadas a la espera del evento con el que la cantautora hará historia como la primera latina en presentarse en el mítico escenario carioca.

Unos dos millones de fanáticos son esperados para el espectáculo, que será además la mayor presentación de la carrera artística de la barranquillera y en el que incluso hay expectativa de que supere al público que acompañó a Lady Gaga el año pasado (2,1 millones).

Las estaciones de metro del barrio Copacabana no dan abasto a los fanáticos que arriban de diferentes puntos de la ciudad con camisetas de 'La loba', atuendos alusivos a sus álbumes anteriores y los característicos caderines de monedas, iconos del tema 'Hips Don't Lie'.

Personas de todos los rincones del país sudamericano y de diferentes naciones continúan a la búsqueda del mejor espacio en la playa más famosa de Brasil, donde varios madrugaron desde antes de salir el sol para lograr un lugar privilegiado para ver a su diva.

Otros optaron por comprar sacos de arena para sumar unos cuantos centímetros y tener mejor visibilidad.

El 'portuñol' se ha convertido en el dialecto oficial del evento, con los comerciantes que practican un cordial español a media lengua y los extranjeros haciéndose entender ente caipirinhas y brigadeiros, bebidas y dulces brasileños.

La fiesta desde ya está prendida con las mezclas electrónicas de Vintaje Culture y DJ Maz, que ya empiezan a ambientar la rumba latina.

Según datos oficiales, son esperados unos 32.000 turistas extranjeros, entre los que los argentinos, estadounidenses, uruguayos, chilenos y colombianos lideran la lista.

Otros 278.000 espectadores serán turistas nacionales y alrededor de 1,7 millones, residentes de Río y de su área metropolitana.