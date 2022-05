Presidente de la LaLiga considera la renovación de Mbappé con PSG como un «insulto al fútbol»

Javier Tebas, presidente de LaLiga española, aseguró este sábado que la renovación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain es un «insulto al fútbol» por las grandes cantidades de dinero que no se sabe «dónde y cómo las paga» después de «dar pérdidas» en las últimas temporadas.

El máximo mandatario de LaLiga española, a través de su cuenta oficial de Twitter, criticó al club parisino, que, a su juicio, tiene un presidente, Nasser Al-Khelafi, «tan peligroso como la Superliga».

«Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros en las últimas temporadas y tener más 600 millones de euros de masa salarial, es un insulto al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga», escribió Tebas.

Aunque la renovación de Kylian Mbappé no se ha hecho oficial ni por parte del jugador ni del París Saint-Germain, el diario francés L’Equipe informó este sábado de que el delantero seguirá en el club parisino y no aceptará la oferta del Real Madrid.

Una noticia que generó indignación en redes sociales, pues la afición del Real Madrid no se siente conforme con el accionar del astro francés. Señalaron que el delantero se burló y faltó el respeto al club y a los de todos los madridistas.

Te has reído del Real Madrid, te has reído de toda una afición que se volcó contigo durante meses, te has reído de todo un club y todo por dinero.



Has utilizado al Real Madrid para tus propios beneficios, que te vaya muy bien en la cárcel @KMbappe 😜 pic.twitter.com/7YXzOFJgg9