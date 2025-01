Enrique Pita: Ya existen expedientes por infracciones electorales

Actualizado 08:48

Redacción Teleamazonas.com |

«Ya existen expedientes en este momento en diferentes delegaciones porque ya se han detectado, por ejemplo, que candidatos a asambleístas han estado haciendo donaciones, en un caso, de cocinas de inducción», dijo Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 22 de enero de 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

«Estamos siendo rebasados, lamentablemente, en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay una publicidad que no se puede controlar cuando no tienen un registro de autenticidad respecto a una relación con una candidatura«, alegó Pita.

Pita agregó que se está realizando el seguimiento del uso de bienes públicos en medio de la campaña. Los expedientes deberán armarse como la base para presentarse ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), «que es la institución que aplica justicia electoral y que sancionará si se han producido una infracción electoral».

Respecto a la licencia que no tomó el presidente candidato Daniel Noboa, Pita explicó que «hay un vacío, porque, si bien es cierto existe la obligación respecto a solicitar licencia, en el Código de la Democracia no consta una sanción, no consta como una infracción electoral, por lo tanto, si no hay delito no sepuede sancionar».

Pita reveló que el CNE no ha decidido sobre el conteo rápido, pero «en lo personal creo que es una actividad importante que deberíamos hacerla».

«Es un tema que tiene que ya decidirse, porque hay, primero que escoger las muestras; capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto; a nuestros coordinadores de recintos, de acuerdo a cómo transmitir; crear el centro de procesamiento de esa información«, detalló.

