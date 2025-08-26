2023: El Metro de Quito se estrena, la 'muerte cruzada' sacude Ecuador y Chat GPT nace

En 2023, el Metro de Quito transformó la capital, la IA conquistó el mundo, la muerte cruzada sacudió la política, el Yasuní marcó un hito ambiental y Barbenheimer dominó el cine.

De Año en Año, el programa estelar de TeleAmazonas, revive los eventos que forjaron nuestra historia. Conducido por Milagros León y Natalia Regge, se emite de lunes a viernes de 21:00 a 22:15. Hoy exploramos 2023, un año de transformaciones, tensiones y fenómenos culturales.

En diciembre de 2023, Quito estrenó su primer metro subterráneo tras 14 años de retrasos y controversias. La obra, la más ambiciosa de movilidad urbana en Ecuador, trajo celebración, pero también fallos iniciales en pagos y torniquetes.

Hoy, miles lo usan a diario, aunque persisten retos como ampliar rutas y mejorar el mantenimiento de los metros.

También ocurrió en 2023:

1. El auge de la inteligencia artificial y ChatGPT: En 2023, la inteligencia artificial se masificó con ChatGPT, superando 100 millones de usuarios semanales. Empresas, escuelas y gobiernos adoptaron esta tecnología, que transformó desde la redacción de correos hasta la educación, lo que desató debates éticos sobre datos y desinformación.

2. Guillermo Lasso declara la 'Muerte Cruzada': En mayo de 2023, enfrentado a un juicio político por presunto peculado, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional con la ‘muerte cruzada’, un recurso inédito que llevó a elecciones anticipadas y reconfiguró la política ecuatoriana en un contexto de crisis.

3. La consulta del Yasuní gana: En agosto de 2023, el 58% de los ecuatorianos votó por detener la explotación petrolera en el Yasuní ITT, un triunfo para el activismo ambiental. El cierre de 246 pozos, iniciado en 2024, enfrenta retos logísticos y económicos, con costos estimados en hasta 1.800 millones de dólares.

4. Barbie y Oppenheimer: La fiebre de 'Barbenheimer' domina el cine. Los films Barbie y Oppenheimer llenan salas, combinando crítica social, estética vibrante y reflexiones históricas, marcando un fenómeno cultural global.