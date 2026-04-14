De Lunes a Lunes | Colombia y Ecuador: aranceles al 100% y la crisis de sostenibilidad en el IESS

En De Lunes a Lunesse analizó la escalada de tensiones comerciales que ha llevado a Colombia y Ecuador a imponer aranceles del 100%, amenazando con paralizar el intercambio bilateral y el suministro de energía. Además, la crítica situación financiera del IESS para este 2026, que obligará a desinvertir más de 1.400 millones de dólares de sus reservas para garantizar el pago de pensiones y salud ante un déficit que no deja de crecer.