De Lunes a Lunes | La eficacia del multilateralismo y el futuro de la ONU

En De Lunes a Lunes se analizó el papel y la vigencia de la Organización de Naciones Unidas tras una nueva cita de la Asamblea General en Nueva York. Con el análisis de expertos como Caroline Ávila y el testimonio del exembajador ecuatoriano José De La Gasca, se debatió el parálisis del Consejo de Seguridad provocado por el derecho a veto de las potencias globales, el valor de sus agencias en la atención de crisis humanitarias y la imperiosa necesidad de reestructurar el organismo para hacer frente a amenazas contemporáneas como el crimen transnacional y las nuevas tecnologías.