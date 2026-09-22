De Lunes a Lunes | ¿Hacia dónde va la IA?: regulación, desarrollo y riesgos

En De Lunes a Lunes se analizó el acelerado avance de los sistemas de inteligencia artificial y el debate en la Asamblea sobre la necesidad de establecer un marco regulatorio en el país. Con el aporte de desarrolladores, legisladores y expertos en tecnología, se confrontaron posturas entre promover su uso para potenciar la salud, la educación y la productividad, o aplicar límites preventivos que mitiguen riesgos vinculados a la privacidad, la desinformación y el impacto en el mercado laboral.