De Lunes a Lunes | Reglas claras o cambio de cancha: ¿quién define quién compite en 2026?

En De Lunes a Lunes se analizó la creciente tensión política a cuatro meses de los comicios, donde las decisiones del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral marcan la pauta del tablero político. Además, se debatió si los recientes giros institucionales y la renovación de vocales representan una estricta aplicación del Código de la Democracia o si se están reconfigurando las reglas del juego en pleno proceso electoral.