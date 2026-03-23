Kristi Noem llegaría a Ecuador la noche del martes 24 de marzo, según información de Infobae

El medio Infobae indicó que, Kristi Noem, enviada especial de Washington para la iniciativa Escudo de las Américas, llegaría a Quito en horas de la noche del martes 24 de mazro del 2026.

Según el medio altas fuentes de Washington habrían confirmado que la visita busca consolidar acuerdos de seguridad con el gobierno de Daniel Noboa.

Sin embargo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República de Ecuador no se ha confirmado la visita, ni agenda de Noboa con la norteamericana.

Noem arribaría a Ecuador tras su paso por Tegucigalpa (Honduras), donde se reunió con el presidente del país centroamericano, Nasry Asfura, para tratar asuntos de seguridad.

Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra la inmigración, fue despedida como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar esta alianza sobre seguridad con países latinoamericanos, donde también están El Salvador, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros.

Según la información publicada por Infobae, Noem mantendrá reuniones con autoridades del Ministerio del Interior y de Gobierno, en un contexto en el que Estados Unidos busca avanzar en la firma de convenios bilaterales.

A principios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una alianza con algunos países latinoamericanos para "destruir" a los cárteles de la droga, durante una cumbre en Florida a la que acudió Noboa, entre otros mandatarios derechistas de la región.