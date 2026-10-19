Fiscalía de Ecuador necesita 681 fiscales más: el déficit de personal aumentó en 2026

La Fiscalía informó que al cierre de 2025 necesitaba 632 fiscales adicionales

Al cierre de 2025, Ecuador contaba con 870 fiscales, aproximadamente cinco por cada 100 000 habitantes. En comparación, Colombia registraba 8,9 fiscales por cada 100 000 habitantes y Perú, 24,5, según las cifras proporcionadas.

La diferencia muestra la brecha de personal que enfrenta el sistema fiscal ecuatoriano.El déficit de fiscales aumentó en 2026

La Fiscalía informó que al cierre de 2025 necesitaba 632 fiscales adicionales, lo que representaba un déficit del 42% frente al personal requerido.

Sin embargo, la actualización de agosto de 2026 elevó esa necesidad a 681 fiscales más.

Estas cifras reflejan la falta de personal señalada por la institución, aunque por sí solas no permiten determinar cuánto influye el déficit en los tiempos de investigación o en la resolución de los casos.