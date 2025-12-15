Roberto Luque: Tenemos 37 obras nuevas contratadas por más de USD 400 millones

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte de Ecuador, confirmó que en 2025 el Gobierno ha contratado 37 obras nuevas por más de 400 millones de dólares.

Sus declaraciones las realizó en el programa De Lunes A Lunes de Teleamazonas este lunes 15 de diciembre del 2025. En este espacio afirmó que actualmente se ha ejecutado un 72%, de acuerdo al Código de Finanzas Públicas.

También, Luque aclaró que en este cálculo no se ha sumado los 400 millones de dólares que se destinaron para las 37 obras y que se cumplirán en los próximos años.

“Estamos en esa etapa en donde mucha obra nueva se ha contratado y estamos en la parte inicial donde la ejecución es baja". Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte

El Ministro de Infraestructura y Transporte también reveló detalles del proceso del Quinto Puente, obra que calificó como "un corredor logístico que beneficiará a todo el país".

"Es importantísimo. No solo es un proyecto de 45 kilómetros de vía y cinco puentes, sino que es un corredor logístico. No es un proyecto que ayuda a Guayaquil o a Guayas, es un corredor logístico que va a beneficiar a todo el país", agregó Luque.

Sobre la cárcel del Encuentro, Roberto Luque detalló que es una obra que se maneja directamente en el Ministerio del Interior, pero que, hasta la fecha, el ministro John Reimberg ha solicitado 50 millones de dólares para culminar en su totalidad el proyectp.

Otra de las obras importantes para el Gobierno es el corredor Guayaquil – Quito, en el tramo Juján - Buena Fe. Luque recalcó que esta es la vía más importante del país por tráfico y por el 70 % de transporte pesado que pasa por esa vía.

Además, el ministro reveló que se está invirtiendo 50 millones de dólares para la ampliación de cuatro carriles de 20 kilómetros.

En cuanto a los cuestionamientos por la falta de obra pública, Luque dijo que no le gusta compararse y que el Gobierno está viendo a futuro.

"Tenemos obras importantes que estamos haciendo. Hemos separado la obra pública en lo que va a ser corredores logísticos (quinto puente, la E25, vías en Azuay. Tenemos más de 100 millones de dólares proyectados a invertir en Azuay", añadió Luque.

'No tengo' responsabilidad en el caso Progen

En el programa De Lunes A Lunes también se pronunció sobre el caso Progen. El Ministro de Transporte recordó que el estuvo en el cargo entre el 16 de abril y el 2 de julio dle 2025 y que el proceso de adjudicación y firma se llevó a cabo entre agosto y septiembre.