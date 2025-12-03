Contraloría investiga posible indicio de responsabilidad penal en tercer contrato con Progen

El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó este miércoles 3 de diciembre del 2025 que en el tercer contrato con Progen también hay cosas que se están investigando. "Posiblemente pase lo mismo que sucedió en los casos anteriores. De acuerdo a la comunicación de los resultados, existirían responsabilidades administrativas, civiles e indicios de penal", dijo el contralor.

El representante de la Contraloría anticipó ya comunicó los resultados provisionales de la auditoría y está a la espera de la respuesta de las partes involucradas. La aprobación final del informe está previsto para enero de 2026.

Según la explicación sería un contrato por USD 20,1 millones para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, en Loja. Y aunque la Eerssa pagó el 70% del anticipo, Progen no cumplió el contrato.

Alcaldes, Prefectos y Concejales, en observación

Torres informó en Teleamazonas que hay cerca de 31 expedientes de Alcaldes, Prefectos y Concejales que se indagan. De ese total, 20 tienen indicios de responsabilidad penal. También reveló que hay expedientes de investigación de Asambleístas.