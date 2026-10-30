El Niño al Día EC | ¿Avanza rápido el pico del Fenómeno de El Niño? | Teleamazonas Noticias

El temporal provocado por el Fenómeno del Niño continúa causando estragos a lo largo de Ecuador. La marea alta y el desbordamiento de ríos han inundado calles clave en Guayaquil, y Tulcán enfrenta el colapso del alcantarillado afectando viviendas y comercios. En San Antonio de Pichincha, la crecida del río Monjas erosiona los cimientos y amenaza infraestructuras clave en total abandono.