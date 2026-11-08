Actualizado: 08 nov 2026 - 15:48
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El Niño al Día EC | Clases afectadas y estragos por lluvias en Ecuador | Teleamazonas Noticias
El fenómeno de El Niño sigue impactando severamente al país, afectando al sector educativo, anegando más de 100 sectores en Guayaquil y provocando emergencias en Manabí, Charapotó, Santo Domingo y Santa Cruz. Medidas de alivio y pronóstico: El presidente Daniel Noboa dispuso el aplazamiento de cuotas financieras para los afectados, mientras el Inamhi prevé días soleados hasta el jueves como una breve tregua. Proyección climática: Los pronósticos oficiales advierten que el fenómeno de El Niño se intensificaría de forma crítica entre noviembre y diciembre. Impacto en el territorio: Las precipitaciones provocan emergencias continuas en la costa y la región insular, afectando actividades escolares, vías e infraestructura comunitaria.