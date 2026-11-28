El Niño al Día EC | Estragos por lluvias en Manabí y Babahoyo, marea alta y desbordes | TANoticias

Las intensas lluvias y el temporal mantienen en alerta a varias provincias: en Babahoyo destacan las inundaciones en Barreiro y El Salto a dos días de las urnas, en Manabí ya suman 3 fallecidos en la semana, y en Esmeraldas persiste la afectación en la Isla Luis Vargas Torres tras el desbordamiento del río Teaone. Además, en Guayaquil se reportaron calles anegadas por marea alta, en el norte de Quito cuatro personas resultaron heridas por la caída de un rayo en Carcelén y en Samborondón rescataron una boa constrictora en una vivienda.