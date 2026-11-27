El Niño al Día EC | ¿Se suspenderán las elecciones este domingo?

El fenómeno de El Niño golpea sin tregua a Ecuador: el 80% de Babahoyo está bajo el agua, el mar destruyó el mercado de San Pablo en Santa Elena y en Guayaquil los bomberos rescataron en camionetas a estudiantes atrapados en la universidad. Mientras la ESPOL interrumpe su semestre y siguen las clases virtuales en varias provincias, el CNE alerta sobre 22 recintos afectados a dos días de las votaciones. Suscríbete a Teleamazonas Noticias para seguir minuto a minuto esta emergencia.