El Niño al Día EC | 30 ríos desbordados y muertes por lluvias

El fenómeno de El Niño golpea con fuerza a Ecuador: 30 ríos desbordados, lluvias históricas en Galápagos y un noviembre con 20 veces más agua en Guayaquil. En este reporte de El Niño al Día EC te mostramos las víctimas por deslaves en Los Ríos, Bolívar y Chimborazo, la evacuación de un edificio en Puerto Santa Ana y el drama del aguaje en el suburbio guayaquileño. Además, expertos advierten sobre el riesgo de dengue y proyecciones climáticas hasta 2027.