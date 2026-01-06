Actualizada: 06 ene 2026 - 12:49
Compartir
Programa 143 de esTAmañana I Ecuador tiene genios
Conocimos a Santiago Buestán, un niño genio que tiene muchos sueños. Además, un delicioso arroz con pollo y genial música.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 06 ene 2026 - 12:49
Compartir
Conocimos a Santiago Buestán, un niño genio que tiene muchos sueños. Además, un delicioso arroz con pollo y genial música.