Actualizada: 25 mar 2026 - 12:02
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¿Quién detrás de los personajes?
Alfredo Espinosa, actor ecuatoriano, nos contó lo mejor de sus personajes más entrañables y algunos secretos del mundo actoral.
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Alfredo Espinosa, actor ecuatoriano, nos contó lo mejor de sus personajes más entrañables y algunos secretos del mundo actoral.