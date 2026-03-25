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Actualizada: 25 mar 2026 - 12:02

¿Quién detrás de los personajes?

Alfredo Espinosa, actor ecuatoriano, nos contó lo mejor de sus personajes más entrañables y algunos secretos del mundo actoral.

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