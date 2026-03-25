Actualizada: 25 mar 2026 - 12:04
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¿Somos esclavos del algoritmo?
Indira Ullauri, experta en salud mental, nos motivó a darnos un respiro del mundo digital, para evitar vivir entre algoritmos acelerados.
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Indira Ullauri, experta en salud mental, nos motivó a darnos un respiro del mundo digital, para evitar vivir entre algoritmos acelerados.