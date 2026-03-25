Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 25 mar 2026 - 12:04

¿Somos esclavos del algoritmo?

Indira Ullauri, experta en salud mental, nos motivó a darnos un respiro del mundo digital, para evitar vivir entre algoritmos acelerados.

Nuestra TV