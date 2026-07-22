Así terminó mi aventura mundialista en México | Gina Lopez | Teleamazonas

¡Llegó el momento de despedirse! Después de semanas recorriendo México durante el Mundial 2026, Gina vive su último día recordando los momentos más especiales de esta aventura junto a Teleamazonas. En este vlog vuelve a probar sus comidas favoritas, visita algunos de los lugares que más marcaron su viaje, compra los últimos recuerdos y comparte las experiencias que se lleva para siempre en el corazón. Además, agradece a todas las personas que la acompañaron durante este recorrido y a Teleamazonas por hacer posible esta experiencia inolvidable.