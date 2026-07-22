¡Turismo en México! Gina visita la Basílica, prueba el mole y descubre nuevos sabores | Teleamazonas

Después de tantos días viviendo la emoción del Mundial, llegó el momento de descubrir otra cara de México. En este vlog, Gina recorre la impresionante Basílica de Guadalupe, visita mercados llenos de historia, prueba por primera vez el tradicional mole y los chiles en nogada, disfruta del ambiente en un nuevo fanfest y comparte algunos de los momentos más especiales que ha vivido durante esta aventura mundialista.