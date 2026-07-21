Me atreví a comer esto en México... y no me arrepiento | Gina Lopez | Teleamazonas

Un nuevo día de aventura junto a Teleamazonas en Ciudad de México. Esta vez recorrimos las coloridas calles de Coyoacán para probar algunas de las comidas más famosas de México: tostadas, dulces tradicionales, marquesitas, mango preparado y hasta los famosos chapulines. Además, seguimos viviendo el ambiente mundialista que se respira en cada rincón de la ciudad mientras descubrimos nuevos lugares, sabores y experiencias que hacen de este viaje algo inolvidable.