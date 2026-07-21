Del stand de Marruecos al sabor ecuatoriano | Gina Lopez | Teleamazonas

¡Seguimos viviendo el Mundial 2026 junto a Teleamazonas! Esta vez acompañen a Gina López en un recorrido por la Aldea Global en Ciudad de México, un espacio donde distintas culturas del mundo se reúnen para compartir su gastronomía, tradiciones y experiencias mundialistas. Visitamos varios stands internacionales, conocimos más sobre diferentes países y, por supuesto, hicimos una parada muy especial en el stand de Ecuador para disfrutar de nuestra gastronomía y nuestras tradiciones lejos de casa.