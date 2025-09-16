El actor José Pacheco habla del teatro, las emociones y el humor en esTAmañana

José Pacheco habló sobre sus emociones y su pasión por el teatro, en esTAmañana

José Pacheco tiene gracia natural. Es capaz de sacar un chiste en las situaciones más inesperadas. Lleva 20 años de carrera artística como actor haciendo obras de teatro. Estuvo en Master Chef y se llevó el top 6.

En la mañana del martes 16 de septiembre, Pacheco estuvo presente en el matinal esTAmañana. Ahí presentó su nueva obra teatral: La Triste historia de una Victoria inolvidable, una puesta en escena que combina elementos de fútbol, amor y desamor. La obra se realizará en el teatro San Gabriel.

Pacheco tiene 46 años. Su camino al éxito ha estado marcado por la insistencia, por la constancia. En el diálogo con Ale Boada y Christian Norris, Pacheco contó que muchas puertas se cerraron en el inicio de la carrera.

"En los inicios, cuando golpeaba puertas me decían: pero, ¿quién va a venir a ver tu obra? ¿tus papás? Yo les decía, no, ellos ya la vieron" José Pacheco/ actor ecuatoriano

Pacheco cuenta que las tablas también le han permitido expresar emociones. Muchas veces se subió al escenario, luego de sufrir problemas familiares. Pese al dolor, tuvo que enfocarse en hacer divertir a la gente.

El actor compartió la preparación de las quesadillas del chef 'Pipe' Campana. Tras participar en MasterChef, Pacheco se decidió por estudiar cocina y Campana fue su profesor. El actor dice que 'Pipe' tiene 'cositas' del chef Jorge Rausch.