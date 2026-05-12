Sucumbíos: Decomisan más de 3 600 galones de diésel en centro clandestino

Militares informaron sobre el decomiso de 3 685 galones de diésel presuntamente destinados al comercio ilegal.

El hecho sucedió en el sector de Puerto Aguarico, en Sucumbíos.

"El centro de acopio clandestino de combustible fue neutralizado durante una operación militar, dejando como resultado el decomiso de aproximadamente 3.685 galones de diésel", informó el Ministerio de Defensa.

Añadió el decomiso de 67 tanques de almacenamiento y un camión presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

De acuerdo con la información, la intervención afecta la logística y capacidad operativa de redes vinculadas al contrabando y comercialización ilegal de combustible en la zona fronteriza.