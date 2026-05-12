Más de 40 000 palestinos heridos tendrán secuelas de por vida, según la OMS

Numerosos pacientes y enfermos palestinos dependen de atención que brindan hospitales de campaña.

Unos 43 000 gazatíes, que han sufrido heridas desde el inicio de la guerra entre Hamás e Israel, tendrán secuelas de por vida, mientras autoridades israelíes se niegan a autorizar la entrada de equipos de rehabilitación, según la OMS.

En 2 500 de esos casos, las heridas se produjeron después de la declaración de alto el fuego del pasado octubre, mientras que una cuarta parte de los lesionados de por vida son niños.

Palestinos enfrentan fuertes lesiones

La guerra en Gaza ha causado un total de 172 000 heridos, además de 73 000 muertes, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Las lesiones más graves corresponden a lesiones y amputaciones de extremidades, lesiones traumáticas, de la médula espinal, quemaduras graves y traumatismos craneoencefálicos graves.

Se considera que de las 2 300 personas con amputaciones evaluadas, solo 500 han recibido prótesis permanentes, debido a que los servicios de rehabilitación en Gaza están "fuertemente" limitados.

En Gaza no hay centos de rehabilitación operativos

Se estima que se necesitarían al menos 33 000 productos y tecnologías de apoyo para cubrir la demanda.

"Ningún centro de rehabilitación está plenamente operativo, hay menos hospitales que ofrecen rehabilitación especializada que antes del conflicto y más de 400 pacientes están en listas de espera", explicó la OMS.