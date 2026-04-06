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Actualizada: 06 abr 2026 - 10:40

¿La acupuntura china, pero sin agujas?

Rafael Bonilla, especialista en acupuntura, nos enseñó los beneficios de la acupuntura pero sin agujas y la importancia de la energía que nos rodea.

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