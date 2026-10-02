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Noticias

Actualizado: 02 oct 2026 - 11:58

Américo regresa a Quito con los grandes éxitos de cumbia dulce

Américo, cantante chileno y referente de la cumbia latinoamericana, llega a Quito para reencontrarse con el público cumbiero.

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